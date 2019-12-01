Полиция разыскивает в Калининграде 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-01T14:37:20+03:00

Девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась

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В Калининграде разыскивается 14-летняя Альбина Кононова. Как сообщили в региональном УМВД, девочка 30 ноября ушла из дома по улице Челнокова и до сих пор не вернулась.

На вид пропавшей 14-16 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы короткие темные. Она была одета в белую вязаную шапку с помпоном, розовый шарф, темно-зеленую куртку до середины бедра, черные брюки и красные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Альбины, то сообщите об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8 (4012) 552-506, 8 (4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU