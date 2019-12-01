2019-12-01T15:50:20+03:00
Общество

Власти Калининграда назвали победителя конкурса на концепцию благоустройства парка Теодора Кроне

Победителя получат 150 тысяч рублей из призового фонда
Сергей Богров
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Парк имени Теодора КронеПарк имени Теодора КронеФото: мэрия Калининграда
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Мэрия Калининграда назвала победителя конкурса архитектурно-градостроительной концепции благоустройства парка имени Теодора Кроне. Жюри посчитало лучшим предложение архитектора Антона Сагаля, который в сотрудничестве с OASI Architects проработал идею отдыха, основанного на созерцании природы и наслаждения покоем. Об этом сообщается на странице Facebook горадминистрации.

— Там и летние кафешки, и брусчатка, и площадка для выгула собак, и деревянные тропинки с фонариками. 150 тысяч рублей призового фонда уходят победителям, — заявили в мэрии.

Также ещё одна участница, Е. Смирнова была награждена дипломом Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России «за тактичный подход к проектированию в границах особо охраняемой территории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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