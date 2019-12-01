Очевидцы: На Озерова в Калининграде укладывали асфальт в лужи

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-01T17:19:05+03:00

Ранее в мэрии заявляли, что это обычная практика

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В это воскресенье в Калининграде проходили дорожные работы проезжей части по улице Озерова, несмотря на погоду. Об этом сообщили очевидцы в Сообществе автомобилистов во «ВКонтакте».

Выпавший ночью снег начал таять и дороги оказались мокрыми. По словам очевидцев, рабочие продолжили укладывать асфальт прямо в лужи.

Напомним, в начале года калининградцы сняли похожий процесс на одной из городских улиц. В мэрии тогда заявили, что укладывать асфальт прямо в снег – это обычная практика.

ИСТОЧНИК KP.RU