Калининградцы жалуются на пробки после открытия Киевской из-за неправильной работы светофора

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-01T18:42:44+03:00

Пользователи заявляют, что зеленый сигнал работает только 15 секунд и это создает заторы

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В Калининграде на улице Киевской после открытия технического движения возникли пробки. На них в это воскресенье жаловались пользователи соцсетей.

Как сообщают горожане, заторы возникли не только из-за того, что большое число автомобилистов отправилось проверять качество новой дороги. Многие водители говорили о неправильной работе светофора, который установлен на перекрестке с проспектом Калинина.

— Дорогу открыли, а светофор перенастроить забыли. С Балтрайона в сторону города зелёный 12-15 секунд. Потом красный 45 секунд. Пробка только из за этого, — сообщил один из подписчиков Сообщества автомобилистов Калининграда во «ВКонтакте».

Напомним, техническое движение по Киевской открыли в воскресенье, 1 декабря. Реконструкция перекрестка и возвращение привычной схемы движения после укладки верхних слоев асфальта по проекту состоится в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU