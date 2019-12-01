В Калининградской области в 2020 году запустят проект для помощи семьям с детьми-инвалидами

СЕГОДНЯ 19:15 2019-12-01T19:15:16+03:00

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Калининградская область вошла в число регионов России, в которых в 2020 году запустят проект помощи семьям с детьми-инвалидами «Передышка». Как сообщает ТАСС, проект получил президентский грант и тиражируется в регионах благотворительным фондом «Со-единение».

— К проекту планируется подключить 13 регионов страны. Это точно Калужская область, Омская, Новосибирская, Алтайский край, Пермский край, Тюменская, Свердловская и Калининградская области, Удмуртия, Забайкальский край, Татарстан, Кировская область. Сейчас мы заключили соглашение с Новгородской областью от фонда, — пояснила собеседница информагентства.

Цель проекта — обеспечить семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, услугой по кратковременному присмотру за ребенком, создать для них специальные мероприятия выходного дня, в ходе которых смогли бы отдохнуть и отвлечься от забот как дети, так и родители.

Как рассказала представитель фонда, сотрудничество с остальными регионами-участниками проекта планируется документально оформить до конца следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU