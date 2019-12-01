Мэрия Калининграда пообещала настроить светофор на Киевской, из-за которого возникли пробки
В мэрии Калининграда пообещали перенастроить светофор на Киевской после того, как горожане стали жаловаться на пробки. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Facebook.
— Техническое движение по Киевской, как и обещали, сегодня открыли (местные жители, кажется, всем скопом решили посмотреть что там, да как, но сейчас уже посвободнее). Светофор на Калинина для увеличения пропускной способности если нужно перенастроим, — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, техническое движение по Киевской открыли в воскресенье, 1 декабря. После этого многие водители стали жаловаться на неправильную работу светофора, который установлен на перекрестке с проспектом Калинина.
ИСТОЧНИК KP.RU