В Калининграде ночью 22 жильца пятиэтажки покинули квартиры из-за пожара
Пожар на улице Зеленой в Калининграде начался в ночь на понедельник 2 декабря. В 02:48 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме горит балкон на первом этаже.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, с верхних этажей самостоятельно эвакуировались 22 человека, в их числе 3 ребенка.
Балкон сгорел на площади 7 квадратных метров. Выгорели рамы и балконная дверь, в прилегающей комнате площадью горели бытовые вещи. Квартира оказалась закопчена. На втором этаже в двухкомнатной квартире пламенем повреждена оконная рама балкона, квартира также закопчена.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.
ИСТОЧНИК KP.RU