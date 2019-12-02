В Калининграде ночью 22 жильца пятиэтажки покинули квартиры из-за пожара

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-02T09:56:13+03:00

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Пожар на улице Зеленой в Калининграде начался в ночь на понедельник 2 декабря. В 02:48 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме горит балкон на первом этаже.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, с верхних этажей самостоятельно эвакуировались 22 человека, в их числе 3 ребенка.

Балкон сгорел на площади 7 квадратных метров. Выгорели рамы и балконная дверь, в прилегающей комнате площадью горели бытовые вещи. Квартира оказалась закопчена. На втором этаже в двухкомнатной квартире пламенем повреждена оконная рама балкона, квартира также закопчена.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU