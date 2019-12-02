2019-12-02T10:37:30+03:00
Общество

В Зеленоградске еще две улицы сделают пешеходными

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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Власти Зеленоградска задумали организовать в городе новую пешеходную зону – от улицы Володарского до площади «Роза ветров», от дома №7 на Курортном проспекте до улицы Пограничной, 2. Конкурсные процедуры уже объявлены.

Предстоит организовать уличное освещение и обустроить тротуар от ул. Пограничной до ул. Пугачева.

. Фото: Администрация Зеленоградска

.Фото: Администрация Зеленоградска

«Сметная стоимость работ составляет 24, 9 млн. рублей. Работы запланировано выполнить до начала следующего курортного сезона – до 15 апреля 2020 года», - говорится в сообщении администрации Зеленоградска.

Дома, расположенные на обустраиваемой пешеходной зоне (улица Володарского №№ 1, 6, 10) планируют капитально отремонтировать в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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