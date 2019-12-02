2019-12-02T10:37:35+03:00
Общество

Калининград вошел в топ-10 городов с самым дешевым жильем на зимние каникулы

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах России суточная аренда жилья на новогодние каникулы стоит менее чем 2 тысячи рублей. Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристов, путешествующих парами, на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020.

В топ-10 городов с самым дешевым жильем на зимние каникулы вошли село Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай на Телецком озере, Симферополь и Судак в республике Крым, Анапа и Краснодар в Краснодарском крае, Ессентуки на Ставрополье, а также Красноярск, Калининград, Тюмень и Астрахань.

По данным Tvil.ru, туристы планируют отдых на новогодние праздники на период от 2 до 6 ночей и потратят на аренду жилья от 1,3 до 1,9 тысячи рублей в сутки. Самая дешевая аренда жилья в начале января 2020 — в Астрахани (1,3 тысячи рублей в сутки стоит арендовать жилье).

ИСТОЧНИК KP.RU

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