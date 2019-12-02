2019-12-02T10:41:29+03:00
Общество

Мэрия: На новом стадионе в Чкаловске смогут заниматься все желающие

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На новом стадионе у школы №11 в Чкаловске смогут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайона. Об этом заявил глава Калининграда Алексей Силанов.

Создание новой спортивной площадки у школы № 11 стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни». На ремонтные работы на пришкольной территории школы было выделено 22 млн рублей, из них 11 млн из областного бюджета и 11 млн – из городского.

«Обновленный стадион, где смогут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайона, теперь не узнать: на футбольном поле произведена укладка искусственной травы и резинового покрытия на беговых дорожках. Рядом с полем установлено оборудование для баскетбола, волейбола, большого тенниса, воркаута. Смонтировано ограждение, уложена новая тротуарная плитка, выполнены другие работы по благоустройству территории. Новый спорткомплекс может использоваться для проведения уроков физкультуры, тренировок и подготовки к сдаче норм ГТО, для проведения городских спортивных праздников и соревнований», – отметил Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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