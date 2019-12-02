Под Багратионовском пенсионер на «Рено» врезался в дерево
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Багратионовском районе в воскресенье, 1 декабря, в ДТП пострадала пассажирка «Рено». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 34-м километре автодороги Калининград-Мамоново. 76-летинй водитель «Рено» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП 65-летняя пассажир получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU