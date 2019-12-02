2019-12-02T11:59:42+03:00
Общество

В Минсельхозе сообщили, в каком муниципалитете области собран самый большой урожай зерна

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В этом году самый большой урожай зерна в Калининградской области собран в Правдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

В муниципалитета собрано почти 107 тысяч тонн зерна, это примерно седьмая часть всего урожая зерновых культур в Калининградской области.

Второе место занял Гурьевский городской округ. Здесь произведено около 42,8 тысячи тонн зерна, 11 тыс. тонн рапса, 7,8 тысячи тонн картофеля, более 2,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, деловой выход в пушном звероводстве составил 79 тысяч голов. Гурьевский округ является лидером региона в производстве овощей и яиц. За 9 месяцев года в муниципалитете получено 136 миллионов яиц и около 4,6 тысячи тонн овощей.

Третье место рейтинга у Гусевского городского округа, год назад занимавшего первую строчку рейтинга. В этом муниципалитете произведено около 8,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, свыше 48 тысяч тонн зерна и около 11,7 тысячи тонн рапса. Кроме того, округ уже не один год использует в сельхозпроизводстве всю пашню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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