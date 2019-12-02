Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Забайкалье
Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнование родным и близким погибших в автокатастрофе, произошедшей в воскресенье, 1 декабря, в Сретенском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Трагедия унесла жизни 19 пассажиров автобуса, более 20 человек получили травмы.
«От имени всех жителей Калининградской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной катастрофе. Скорбим вместе с вами. Сил вам и стойкости в эти тяжелые дни. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU