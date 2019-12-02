Калининградец отнял мобильный телефон у пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-02T12:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился на улице Машиностроительной в Калининграде. Мужчина выхватил мобильный телефон из рук пенсионерки и убежал.

Сообщение об этом получил наряд группы задержания Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны осмотрел близлежащую территорию и подозреваемый был замечен в одном из дворов.

Увидев патрульную машину, мужчина попытался убежать, однако, был задержан росгвардейцами.

ИСТОЧНИК KP.RU