2019-12-02T12:03:58+03:00
Происшествия

Калининградец отнял мобильный телефон у пенсионерки

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился на улице Машиностроительной в Калининграде. Мужчина выхватил мобильный телефон из рук пенсионерки и убежал.

Сообщение об этом получил наряд группы задержания Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны осмотрел близлежащую территорию и подозреваемый был замечен в одном из дворов.

Увидев патрульную машину, мужчина попытался убежать, однако, был задержан росгвардейцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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