Калининградец отнял мобильный телефон у пенсионерки
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился на улице Машиностроительной в Калининграде. Мужчина выхватил мобильный телефон из рук пенсионерки и убежал.
Сообщение об этом получил наряд группы задержания Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны осмотрел близлежащую территорию и подозреваемый был замечен в одном из дворов.
Увидев патрульную машину, мужчина попытался убежать, однако, был задержан росгвардейцами.
ИСТОЧНИК KP.RU