2019-12-02T12:06:16+03:00
Общество

Калининградские школьники выиграли международную олимпиаду по экспериментальной физике

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Лепельском центре «Жемчужина» в Белоруссии подвели итоги международной олимпиады экспериментальной физике.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году соревнования объединили около 400 участников из шести стран. Калининградскую область представляли ученики трех школ. Среди них – Глеб Санников, Вячеслав Напалков, Кирилл Корчемный (все трое – лицей №23 г. Калининграда), учащиеся школы-интерната лицея-интерната Виктор Булыбенко и Родион Акинжала, а также воспитанник гимназии №40 им. Ю. А. Гагарина Николай Дубонос.

По итогам интеллектуальных состязаний среди восьмых классов учащиеся из Калининградской области выиграли три медали в личном зачете. Золото – у представителя ШИЛИ Родиона Акинжала, бронзовые медали у Глеба Санникова (лицей №23) и Виктора Булыбенко (ШИЛИ).

Олимпиада включала в себя три тура, каждый из которых состоял из двух экспериментальных задач (работа с экспериментальным оборудованием). Продолжительность каждого тура – 5 часов. Работы олимпиадников на русском и английском языках оценивало международное жюри. Все участники соревновались в личном зачете среди школьников своей параллели. Также проходило состязание в командном зачете – раздельно в двух лигах (младшей и старшей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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