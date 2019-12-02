В Багратионовске руководителя отделения связи уличили в присвоении денег

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-02T12:13:02+03:00

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На руководителя отделения связи в Багратионовском районе завели уголовное дело по подозрению в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Как установили полицейские, в августе текущего года 23-летняя руководитель при поступлении в отделение почтовых отправлений с объявленной ценностью получала с граждан деньги для осуществления перевода платежа отправителям. Однако операцию по приёму перевода она не проводила, а деньги присваивала себе. Всего она присвоила около 38 тысяч рублей.

Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU