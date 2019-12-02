2019-12-02T12:20:05+03:00
Общество

Алиханов: Область готова продолжать строительство Приморского кольца

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти готовы продолжать строительство скоростной трассы Приморское кольцо. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил губернатор Антон Алиханов.

«Мы обновили проектно-сметную документацию на участок от Светлогорска до Балтийска. И есть поручение президента изыскать ресурсы уже на его строительство. Регион законтрактовал подготовку проектно-сметной документации на участок от Янтарного до Балтийска (готовность осенью 2020 года) и проектно-сметной документации на участок от Балтийска до Калининграда (готовность весной 2021 года)», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Ранее вице-премьер Александр Рольбинов в эфире радио «Комсомольская правда – Калининград» заявил, что новую очередь Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного можно построить за три года. По его словам, протяженность новой очереди трассы составляет около 35 километров, на строительство необходимо 35 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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