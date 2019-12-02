2019-12-02T12:39:34+03:00
Общество

Школу в Луговом присоединили к Школе будущего в Большом Исаково

Кирилл Алексеев
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Школа в Луговом.Школа в Луговом.Фото: Facebook
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Среднюю школу в поселке Луговое официально присоединили к Школе будущего в Большом Исаково. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор "Школы будущего" Алексей Голубицкий.

"Мы стали "многодетнее" на 500 учеников, - написал Голубицкий. - С 15 ноября к Школе будущего присоединили Луговскую школу. Присоединенная школа находится в здании, требующим капитального ремонта, но там замечательный педагогический коллектив с хорошими традициями, родители с активной жизненной позицией".

Как отметил Голубицкий, присоединение только состоялось, а "ученики из Лугового уже получили возможность часть уроков физической культуры заменить плаванием в нашем в бассейне". "Кроме того, химию, биологию, информатику, технологию ведут учителя из пос. Большое Исаково, успели помочь с ремонтом котла, оборудованием двух кабинетов", - отметил директор Школы будущего.

Решение об объединении школ было принято в калининградском министерстве образования в начале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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