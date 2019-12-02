Алиханов обещал найти деньги, если калининградская «Балтика» выйдет в Премьер-лигу

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-02T13:30:21+03:00

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Калининградский футбольный клуб «Балтика» имеет все шансы попасть в стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в интервью «РИА Новости».

«Я считаю, что в стыки мы вполне можем попадать. Если нам улыбнется удача, и мы выйдем в РПЛ, мы найдем средства частично в бюджете, будем работать с потенциальными спонсорами. Исходим из того, что это, в принципе, событие в жизни любой команды. И у нас есть замечательный стадион, поэтому нам сам бог велел играть», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

По его словам, уже решен вопрос о снижении тарифов на аренду для «Балтики» на стадионе «Калининград». После передачи стадиона в региональную собственность, стоимость аренды будет на 20-30% ниже чем сейчас, отметил губернатор.

«Команда молодая, профессиональная, были хорошие приобретения, позитивная трансферная политика, поэтому результат не заставил себя ждать. Мы поставили рекорд за всю историю клуба по количеству матчей беспроигрышной серии», - сказал Антон Алиханов.

Сейчас калининградская «Балтика» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU