В Калининграде на ул. Леонова установили почтовый ящик для писем Деду Морозу

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-02T12:47:01+03:00

Отправлять письма с желаниями можно до 25 декабря

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В Калининградской области открыли новогоднюю почту для писем Деду Морозу. Как сообщает пресс-служба регионального филиала Почты России, опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно в отделении связи 236022 на улице Леонова в Калининграде. Письма принимают со 2 до 25 декабря.

«Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз», и наклеить на него марку», - говорится в сообщении.

Точный адрес получателя указан на почтовых ящиках. Также на них изображены Почтальон Печкин и Дед Мороз.

Почта России уверяет, что письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Послания ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника.

В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с желаниями детей и взрослых.

Напомним, в этом году «Комсомолка» исполнит новогодние желания 5 калининградцев. Присылайте нам свои желания на этой странице.

ИСТОЧНИК KP.RU