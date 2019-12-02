В Калининграде разыскали пропавшую 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-02T13:07:11+03:00

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В Калининграде завершены поиски пропавшей 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Альбина К. 30 ноября ушла из дома по улице Челнокова и не вернулась. В воскресенье школьницу объявили в розыск

«Несовершеннолетнюю, гуляющую около торговых центров на улице Баранова, обнаружили волонтеры. Подросток бы доставлен в дежурную часть и передан родителям. Инспекторы ПДН установили, что каких-либо противоправных действий в отношении ребенка не осуществлялось. Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома», - сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU