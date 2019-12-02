Калининградка ударила ножом молодую соперницу в любви

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-02T13:47:00+03:00

Две жительницы Черняховска не поделили мужчину, и в итоге дошло до кровопролития

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Вечеринка в одном из домов Черняховска омрачилась ссорой между двумя ее участницами. А конкретно: горожанка 47 лет приревновала 29-летнюю жительницу райцентра к мужчине. И саданула соперницу ножом в живот.

Правда, вид хлынувшей крови поножовщицу тут же отрезвил – она сама кинулась звонить медикам и в полицию. Потерпевшую госпитализировали, а в отношении ревнивицы возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Между прочим, санкции там достаточно серьезные – вплоть до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU