Алиханов рассказал, кому выгодны публикации о «захвате» Калининграда силами НАТО

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-02T14:19:14+03:00

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Сообщения международных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и захвате Калининграда силами НАТО имеет своих бенефециаров. Об этом заявил губернатор Калининградской области в интервью «РИА Новости».

«Это все шутки, а на самом деле ничего хорошего в такого рода сообщениях я не вижу. Эта кампания имеет свои цели, своих бенефициаров – военно-промышленный комплекс блока НАТО. Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

По словам Алиханова, размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то.

«Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии, поэтому когда нам говорят, мы тут нарисовали план, как вас захватить, вскрыть ваши какие-то оборонительные порядки, нам это довольно смешно. Это напоминает мне аргументацию отдельных польских политиков, которые говорили, что прекратили малые приграничные перемещения на период проведения визита понтифика, потом какого-то саммита НАТО, а потом сказали — по соображениям безопасности мы вам не восстанавливаем. Но мне казалось, что карточка малого приграничного перемещения выдается не комплексу «Искандер», а человеку. Военные наши не ездят к ним. Чего здесь можно бояться, не очень понимаю», - сказал Антон Алиханов.

Он добавил, что сторонам необходимо как можно быстрее перейти к каким-то содержательным разговорам по темам, которые реально близки людям, тем лучше.

«Так что нужно не волноваться, а налаживать конструктивные связи и искать общие интересы в региональном развитии», - сказал Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU