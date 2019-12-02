Ул. Карташева в Калининграде планируют отремонтировать за два года

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-02T14:39:51+03:00

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Администрация Калининграда готова выделить 413 млн рублей на ремонт улицы Карташева в микрорайоне им.А. Космодемьянского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Улицу протяженностью 2,7 километра планируют отремонтировать за два года – до 2021 года.

Напомним, год назад вице-мэр Артур Крупин, отвечая на вопрос жителей улицы Карташева в поселке Космодемьянского о дорожном ремонте, заявил, что мэрия разработала проект реконструкции этой магистрали на всем ее протяжении - от Балтийского шоссе до улицы Магнитогорской.

«Этот проект получил положительное заключение государственной экспертизы, - сказал Артур Крупин. - В проект входит реконструкция проезжей части, устройство тротуаров, нормативного освещения, заездные карманы с остановочными комплексами для общественного транспорта и, конечно же, переустройство всех инженерных коммуникаций, которые находятся в ветхом состоянии и расположены под проезжей частью улицы Карташева».

ИСТОЧНИК KP.RU