Сторожевик Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе
Корабли Балтийского флота - сторожевик «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий» приступили к сопровождению каравана гражданских судов в Аденском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Караван, сопровождаемый российскими военными моряками, состоит из трех гражданских судов. На каждом из них находится группа сопровождения морской пехоты Балтийского флота.
«Через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где моряки-балтийцы сформируют караван, следующий в обратном направлении», - заявили в пресс-службе флота.
Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота 10 декабря прибудет в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «ИНДРА-2019».
ИСТОЧНИК KP.RU