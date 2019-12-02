2019-12-02T14:49:44+03:00
Политика

Сторожевик Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

Корабли Балтийского флота - сторожевик «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий» приступили к сопровождению каравана гражданских судов в Аденском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Караван, сопровождаемый российскими военными моряками, состоит из трех гражданских судов. На каждом из них находится группа сопровождения морской пехоты Балтийского флота.

«Через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где моряки-балтийцы сформируют караван, следующий в обратном направлении», - заявили в пресс-службе флота.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота 10 декабря прибудет в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «ИНДРА-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининград приедет Патриарх Кирилл
Бродяга, которого из жалости приютил калининградец, ограбил его
Был белым, стал красным: танк Т-34 на ул. Соммера продолжает менять цвет
В ГИБДД сообщили места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
Мэрия Калининграда выделила гранты за лучшее новогоднее оформление зданий
Ул. Карташева в Калининграде планируют отремонтировать за два года
Алиханов рассказал, кому выгодны публикации о «захвате» Калининграда силами НАТО
Калининградка ударила ножом молодую соперницу в любви
В Калининграде разыскали пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде на ул. Леонова установили почтовый ящик для писем Деду Морозу
Алиханов обещал найти деньги, если калининградская «Балтика» выйдет в Премьер-лигу
Школу в Луговом присоединили к Школе будущего в Большом Исаково
Алиханов: Область готова продолжать строительство Приморского кольца
В Багратионовске руководителя отделения связи уличили в присвоении денег