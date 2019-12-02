Сторожевик Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-02T14:49:44+03:00

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Корабли Балтийского флота - сторожевик «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий» приступили к сопровождению каравана гражданских судов в Аденском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Караван, сопровождаемый российскими военными моряками, состоит из трех гражданских судов. На каждом из них находится группа сопровождения морской пехоты Балтийского флота.

«Через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где моряки-балтийцы сформируют караван, следующий в обратном направлении», - заявили в пресс-службе флота.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота 10 декабря прибудет в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «ИНДРА-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU