Мэрия Калининграда выделила гранты за лучшее новогоднее оформление зданий

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-02T15:23:18+03:00

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Администрация Калининграда выделила 440 тысяч рублей на выплаты победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Победителей выберут по двум номинациям:«лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий муниципальными (государственными) организациями» и «лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий организациями всех организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных (государственных) организаций), индивидуальными предпринимателями.

По итогам конкурса победителям присуждаются гранты:

1 место – 100 000 (сто тысяч) рублей;

2 место – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

3 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU