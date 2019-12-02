Мэрия Калининграда выделила гранты за лучшее новогоднее оформление зданий
Администрация Калининграда выделила 440 тысяч рублей на выплаты победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Победителей выберут по двум номинациям:«лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий муниципальными (государственными) организациями» и «лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий организациями всех организационно-правовых форм собственности (за исключением муниципальных (государственных) организаций), индивидуальными предпринимателями.
По итогам конкурса победителям присуждаются гранты:
1 место – 100 000 (сто тысяч) рублей;
2 место – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
3 место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU