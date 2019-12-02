В ГИБДД сообщили места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации с 3 по 9 декабря.
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».
4. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
5. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
6. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
7. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».
9. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».
ИСТОЧНИК KP.RU