В ГИБДД сообщили места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-02T15:35:58+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации с 3 по 9 декабря.

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

4. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

5. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

6. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

7. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

9. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

ИСТОЧНИК KP.RU