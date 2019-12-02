Был белым, стал красным: танк Т-34 на ул. Соммера продолжает менять цвет

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-02T15:37:09+03:00

Монумент приводят в порядок в рамках подготовки к 75-летию Победы.

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В Калининграде легендарный Т-34, который принимал участие в штурме Кёнигсберга, стал красного цвета. Ранее мы писали о том, что боевая машина приобрела «зимний камуфляж», когда ее покрасили белым.

Все эти цвета – результат грунтовки и подготовки к покраске темно-зеленым цветом.

Памятник начали приводить в порядок в конце ноября. Монумент пескоструили – очищали до металла от слоев старой краски.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, на объекте «Памятный знак воинам-танкистам» предусмотрен комплекс плановых работ. Танк и постамент приведут в порядок до 20 декабря.

Отметим, в Калининграде работы по ремонту военно-мемориальных объектов, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения выполняет отобранная по конкурсу подрядная организация компания «Лестер».

Помимо танка к 75-летию Победы предстоит привести в порядок памятники, расположенные на улице Майора Козенкова, площади Василевского, улице Комсомольская, в сквере на улице Карташева, в Южном парке.

Стоимость работ по всем перечисленным объектам – 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU