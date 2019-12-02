Бродяга, которого из жалости приютил калининградец, ограбил его

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-02T15:42:54+03:00

Отъевшись и отоспавшись, молодой бомж собрал в рюкзак хозяйские вещи и был таков

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В Зеленоградске 79-летний местный житель, встретив на улице бомжа, так впечатлился видом несчастного, что предложил бродяге свое гостеприимство. В обмен на кров и еду пенсионер попросил помогать ему по хозяйству. Бездомный с радостью согласился.

Идиллия длилась три дня. На четвертый старик вернулся домой и застал своего постояльца копающимся в хозяйских вещах. Обнаружив, что его засекли, молодчик схватил уже приготовленные к выносу телевизионную приставку и рюкзак с другими похищенными вещами, оттолкнул пенсионера, выбежал из квартиры и скрылся.

Разыскивать вора пришлось оперативникам угрозыска. В отношении 22-летнего задержанного возбудили уголовное дело о грабеже. На следующие четыре года он может получить новое пристанище в местах, не столь отдаленных.

Ни одно доброе дело по-прежнему не остается безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU