2019-12-02T15:42:54+03:00
Происшествия

Бродяга, которого из жалости приютил калининградец, ограбил его

Отъевшись и отоспавшись, молодой бомж собрал в рюкзак хозяйские вещи и был таков
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Зеленоградске 79-летний местный житель, встретив на улице бомжа, так впечатлился видом несчастного, что предложил бродяге свое гостеприимство. В обмен на кров и еду пенсионер попросил помогать ему по хозяйству. Бездомный с радостью согласился.

Идиллия длилась три дня. На четвертый старик вернулся домой и застал своего постояльца копающимся в хозяйских вещах. Обнаружив, что его засекли, молодчик схватил уже приготовленные к выносу телевизионную приставку и рюкзак с другими похищенными вещами, оттолкнул пенсионера, выбежал из квартиры и скрылся.

Разыскивать вора пришлось оперативникам угрозыска. В отношении 22-летнего задержанного возбудили уголовное дело о грабеже. На следующие четыре года он может получить новое пристанище в местах, не столь отдаленных.

Ни одно доброе дело по-прежнему не остается безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининград приедет Патриарх Кирилл
Был белым, стал красным: танк Т-34 на ул. Соммера продолжает менять цвет
В ГИБДД сообщили места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
Мэрия Калининграда выделила гранты за лучшее новогоднее оформление зданий
Сторожевик Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе
Ул. Карташева в Калининграде планируют отремонтировать за два года
Алиханов рассказал, кому выгодны публикации о «захвате» Калининграда силами НАТО
Калининградка ударила ножом молодую соперницу в любви
В Калининграде разыскали пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде на ул. Леонова установили почтовый ящик для писем Деду Морозу
Алиханов обещал найти деньги, если калининградская «Балтика» выйдет в Премьер-лигу
Школу в Луговом присоединили к Школе будущего в Большом Исаково
Алиханов: Область готова продолжать строительство Приморского кольца
В Багратионовске руководителя отделения связи уличили в присвоении денег