В Калининград на два дня приедет Патриарх Кирилл
В Калининград с двухдневным визитом прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в воскресенье, 8 декабря в 10:00 он возглавит божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.
Визит главы РПЦ будет коротким, он продлится 8-9 декабря.
Как стало известно «Комсомолке», помимо службы в соборе у Патриарха Кирилла в Калининграде есть другие дела.
Так, 9 декабря он проведет епархиальное собрание с духовенством региона. После его завершения состоится торжественная церемония передачи аппаратуры, компьютеров и учебных пособий для православной гимназии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU