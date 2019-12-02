В Калининград на два дня приедет Патриарх Кирилл

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-02T15:52:27+03:00

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В Калининград с двухдневным визитом прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в воскресенье, 8 декабря в 10:00 он возглавит божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

Визит главы РПЦ будет коротким, он продлится 8-9 декабря.

Как стало известно «Комсомолке», помимо службы в соборе у Патриарха Кирилла в Калининграде есть другие дела.

Так, 9 декабря он проведет епархиальное собрание с духовенством региона. После его завершения состоится торжественная церемония передачи аппаратуры, компьютеров и учебных пособий для православной гимназии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU