Шахматисты из Калининграда выиграли 12 медалей первенства Северо-Запада
Окружные соревнования прошли в Санкт-Петербурге
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Санкт-Петербург принял масштабные соревнования по классическим шахматам, рапиду и блицу, собрав больше 350 представителей 9 регионов Северо-Запада.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, команде региональной школы по шахматам и бильярду удалось завоевать 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.
Золото взяли Федор Разумов, Мария Цвылева, Влад Шереметьев и Ани Аванян (блиц и рапид).
Кроме того, в активе калининградских ребят восемь путевок в высшую лигу отечественных шахмат на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU