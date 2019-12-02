2019-12-02T16:14:23+03:00
Спорт

Шахматисты из Калининграда выиграли 12 медалей первенства Северо-Запада

Окружные соревнования прошли в Санкт-Петербурге
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Санкт-Петербург принял масштабные соревнования по классическим шахматам, рапиду и блицу, собрав больше 350 представителей 9 регионов Северо-Запада.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, команде региональной школы по шахматам и бильярду удалось завоевать 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Золото взяли Федор Разумов, Мария Цвылева, Влад Шереметьев и Ани Аванян (блиц и рапид).

Кроме того, в активе калининградских ребят восемь путевок в высшую лигу отечественных шахмат на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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