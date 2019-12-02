2019-12-02T16:46:11+03:00
Общество

Юморист Тимур Батрутдинов назвал родной Балтийск самым ужасным городом России

Резидент «Камеди клаб» поругал ямы и инфраструктуру
Александр КАТЕРУША
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..Фото: YouTube
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Гостем популярного Youtube-шоу «А поговорить?» стал резидент «Камеди клаб», наш земляк, уроженец Балтийска Тимур Батрутдинов. Он рассказывал о сотрудничестве с Гариком Харламовым, холостяцкой жизни и шутках. Прошелся и по политическим темам, а на вопрос ведущей: «Какой самый ужасный город, в котором ты был?», Тимур ответил: «Балтийск».

- Я вырос в таком городе. Город Балтийск Калининградской области. Я туда как минимум раз в год возвращаюсь и вижу ямы, которые я помню с детства. Которые уже разрослись, уже своя инфраструктура, где-то муравейники какие-то, травы-муравы растут. Ну, просто люди привыкают. И при этом рядом с больницей построили бензоколонку, что невозможно по идее. И так – во всех городах, - сказал Тимур и в шутку обратился через передачу с просьбой «сделать что-нибудь».

При этом Батрутдинов отметил, что «народ имеет власть, которую заслуживает».

- Раздолбайство и авось – это у нас ментальное, – сказал комик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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