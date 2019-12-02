2019-12-02T17:05:39+03:00
Общество

Алиханов: 90 процентов задаваемых в Instagram вопросов решаются

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Официальные аккаунты в соцсетях – это хороший и эффективный канал коммуникации. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Несомненно, это проще и легче, потому что встретиться лично со всеми людьми просто невозможно. Гораздо проще быстро делать скриншоты и давать поручения. Могу сказать, что процентов 90 этих вопросов решается. Конечно, одним губернаторским Instagram дело не ограничивается, у нас есть целая сеть официальных аккаунтов в соцсетях. На мой взгляд, это хороший канал коммуникации», - сказал Антон Алиханов.

Он также рассказал, что сам придумывает хештеги в Instagram.

«Это легкий жанр, в хештегах можно немножко повеселиться, хотя на самом деле для меня Instagram давно перестал быть местом отдыха, это теперь рабочая площадка. Сам для себя придумал не шуточный, а вполне серьезный хештег «герои39». Это рассказы про людей разных профессий — агрономов, инженеров, врачей. Мне кажется, ценность любого региона и любой страны это люди, которые делают хорошо свою работу. Иногда ведут себя как настоящие герои», - сказал калининградский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поссорившись с девушкой, калининградец отыгрался на ее автомобиле
В Калининградской области названы лучшие учреждения социального обслуживания
В Калининграде запустят социальный гид-навигатор «Где получить бесплатную помощь»
Назначен новый директор Фонда капремонта Калининградской области
Алиханов заявил о решении проблемы с вывозом товаров из мусора
Калининградца избили и ограбили у ночного магазина
Калининградец украл с карты приятеля 370 тысяч рублей
На паруснике «Крузенштерн» завершили ремонт перед кругосветным плаванием
На выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя
Жителю Черняховска грозит два года колонии за вырубку деревьев
Юморист Тимур Батрутдинов назвал родной Балтийск самым ужасным городом России
Шахматисты из Калининграда выиграли 12 медалей первенства Северо-Запада
В Калининград на два дня приедет Патриарх Кирилл
Бродяга, которого из жалости приютил калининградец, ограбил его
Был белым, стал красным: танк Т-34 на ул. Соммера продолжает менять цвет
В ГИБДД сообщили места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
Мэрия Калининграда выделила гранты за лучшее новогоднее оформление зданий
Сторожевик Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе
Ул. Карташева в Калининграде планируют отремонтировать за два года
Алиханов рассказал, кому выгодны публикации о «захвате» Калининграда силами НАТО
Калининградка ударила ножом молодую соперницу в любви
В Калининграде разыскали пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде на ул. Леонова установили почтовый ящик для писем Деду Морозу
Алиханов обещал найти деньги, если калининградская «Балтика» выйдет в Премьер-лигу
Школу в Луговом присоединили к Школе будущего в Большом Исаково
Алиханов: Область готова продолжать строительство Приморского кольца
В Багратионовске руководителя отделения связи уличили в присвоении денег