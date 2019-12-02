Алиханов: 90 процентов задаваемых в Instagram вопросов решаются

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-02T17:05:39+03:00

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Официальные аккаунты в соцсетях – это хороший и эффективный канал коммуникации. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Несомненно, это проще и легче, потому что встретиться лично со всеми людьми просто невозможно. Гораздо проще быстро делать скриншоты и давать поручения. Могу сказать, что процентов 90 этих вопросов решается. Конечно, одним губернаторским Instagram дело не ограничивается, у нас есть целая сеть официальных аккаунтов в соцсетях. На мой взгляд, это хороший канал коммуникации», - сказал Антон Алиханов.

Он также рассказал, что сам придумывает хештеги в Instagram.

«Это легкий жанр, в хештегах можно немножко повеселиться, хотя на самом деле для меня Instagram давно перестал быть местом отдыха, это теперь рабочая площадка. Сам для себя придумал не шуточный, а вполне серьезный хештег «герои39». Это рассказы про людей разных профессий — агрономов, инженеров, врачей. Мне кажется, ценность любого региона и любой страны это люди, которые делают хорошо свою работу. Иногда ведут себя как настоящие герои», - сказал калининградский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU