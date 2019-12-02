2019-12-02T17:36:38+03:00
Общество

Жителю Черняховска грозит два года колонии за вырубку деревьев

Виктор Сергеев
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На жителя Черняховского района завели уголовное дело за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Незаконную вырубку деревьев обнаружили на территории Каменского участкового лесничества.

«Изъятые с места преступления следы помогли оперативникам выйти на след подозреваемого. В ближайшей деревне полицейские обнаружили стволы деревьев во дворе 35-летнего местного жителя. Ущерб составил 100 тысяч рублей», - рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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