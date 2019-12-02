Жителю Черняховска грозит два года колонии за вырубку деревьев
На жителя Черняховского района завели уголовное дело за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Незаконную вырубку деревьев обнаружили на территории Каменского участкового лесничества.
«Изъятые с места преступления следы помогли оперативникам выйти на след подозреваемого. В ближайшей деревне полицейские обнаружили стволы деревьев во дворе 35-летнего местного жителя. Ущерб составил 100 тысяч рублей», - рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU