На выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-02T17:50:00+03:00

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 44 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Четверо из задержанных сели за руль, буду лишенными прав. На них заведут уголовные дела за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU