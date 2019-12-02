На выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя
.Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы по воскресенье в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 44 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Четверо из задержанных сели за руль, буду лишенными прав. На них заведут уголовные дела за повторное пьяное вождение.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU