На паруснике «Крузенштерн» завершили ремонт перед кругосветным плаванием

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-02T17:55:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский парусник «Крузенштерн», на котором завершили ремонт, совершил переход с территории Светловского судоремонтного завода в Калининградский морской рыбный порт.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на заводе судно прошло тщательный осмотр и ремонт для подготовки к предъявлению российскому морскому регистру судоходства. Впереди – кругосветная экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада», посвященная 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На первом этапе работ на «Крузенштерне» проверяли танки пресной воды, установлены две новые опреснительные установки, были благоустроены служебные и жилые помещения и т.д.

На втором этапе работ был выполнен частичный ремонт судовых систем и механизмов.

«Крузенштерн» полностью готов к выходу в море. В жилые помещения парусника заселились все участники первого этапа экспедиции.

Выход судна в рейс запланирован на 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU