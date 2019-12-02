Калининградец украл с карты приятеля 370 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-02T18:09:53+03:00

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Гурьевские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 19-летний мужчина, который сообщил, что с его карты сняли 368 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги украл его 20-летний приятель.

«Молодой человек похитил из рюкзака товарища его банковскую карту и оплачивал покупки в разных магазинах города, а также снял часть средств через банкомат», - отметили в пресс-службе полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU