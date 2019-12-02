2019-12-02T18:31:24+03:00
Происшествия

Калининградца избили и ограбили у ночного магазина

Добычей уличных преступников стал рюкзак с документами, золотым кольцом и кредиткой внутри
Игорь ОРЕХОВ
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Стоило только жителю города Светлый выйти из ночного магазина на улице Калининградской, как на беднягу налетели лихие люди, побили его и отобрали рюкзак, внутри которого были документы, золотое кольцо и банковская карта.

Полицейские приступили к активным поискам преступников, но те действовали еще оперативнее: когда светловчане, одному из которых 27, а другому - 25 лет, были задержаны, оказалось, что кольцо они успели сдать в ломбард, а с помощью чужой кредитки затарились на 4 тысячи рублей.

Хорошо хоть, паспорт законного владельца рюкзака не выбросили. Кстати, именно благодаря его наличию среди отобранных у горожанина вещей, грабители теперь будут проходить, кроме законной 161-й, еще и по статье 325 Уголовного кодекса РФ, карающей за «похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа».

Полиция устанавливает причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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