2019-12-02T18:38:14+03:00
Общество

Назначен новый директор Фонда капремонта Калининградской области

Виктор Сергеев
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Олег ТуркинОлег ТуркинФото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области назначен новый гендиректор регионального Фонда капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Победителем конкурса на эту должность признан Олег Туркин. Он окончил Калининградский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Также прошел обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» и профессиональную переподготовку на ведение профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента. Опыт работы Олега Туркина в строительных организациях региона составляет более 10 лет.

Перед новым руководителем, в том числе, стоит задача завершения проекта в поселке Железнодорожный, добавили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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