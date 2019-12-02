В Калининграде запустят социальный гид-навигатор «Где получить бесплатную помощь»

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-02T18:42:40+03:00

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Во вторник, 3 декабря в регионе запустят социальный гид-навигатор «Где получить бесплатную помощь в Калининграде». Как сообщает пресс-служба правительства области, проект разработан интернет-компанией Labado, резидентом бизнес-инкубатора в областном Центре поддержки предпринимательства, в сотрудничестве с калининградским благотворительным магазином Danke-Shop.

Авторы социального гида собирают на портале информацию о благотворительных организациях, сгруппированную по профилю их работы. Посетитель сайта, выбрав интересующую его категорию, получает контакты организаций, которые могут ему помочь, карту с их месторасположением. Используя специальные фильтры, можно менять критерии нуждаемости и виды необходимой помощи.

В дальнейшем разработчики планируют добавить в сервис возможность для посетителей сайта предлагать свою помощь в качестве волонтёра. Предполагается развитие такого сервиса в других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU