СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-02T18:57:57+03:00

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В Калининградской области названы лучшие учреждения социального обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Учреждения оценивал независимый оператор ООО «Стратегия», всего в оценке приняли участие 54 учреждения, в том числе 31 государственная организация, а также 23 негосударственных поставщиков социальных услуг.

Максимальное количество в 100 баллов получили четыре государственных бюджетных учреждения: «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области»; «Большаковский психоневрологический интернат»; «Социальный центр «Два поколения» и «Социальный центр «Тёплый дом».

В пресс-службе правительства отметили, что независимая оценка качества оказания услуг являлась одной из форм общественного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU