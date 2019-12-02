Поссорившись с девушкой, калининградец отыгрался на ее автомобиле

СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-02T19:52:52+03:00

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Погостив у друзей, пара молодых жителей Гвардейска отправилась домой и по дороге поссорилась. Парень при этом несколько раз посулил подруге, что отыграется на ее личном автомобиле (ехали на его машине). В конце концов где-то у поселка Солдатово окончательно разъярившийся гвардеец выпихнул пассажирку на улицу, а сам рванул в райцентр. Там отыскал нужное ему авто и исцарапал «Фиат» ключом от квартиры – как позже подсчитали эксперты, причинив ущерб на 22 тысячи рублей.

Поплакав над своим четырехколесным другом, девушка отправилась в полицию и написала заявление о произошедшем. Участковые уполномоченные задержали вандала, который сознался в содеянном. Теперь ему грозит лишение свободы на срок дол 2 лет, согласно положениям части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества».

И отомстил-то как-то по-женски…

ИСТОЧНИК KP.RU