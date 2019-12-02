На федеральной трассе возле Гвардейска из-за гололеда разбились 9 машин

СЕГОДНЯ 20:37 2019-12-02T21:07:32+03:00

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В соцсетях калининградцы сообщают о крупной аварии на федеральной трассе Калининград - Нестеров.

По словам очевидцев, ДТП случилось в районе семи вечера на мосту через Дейму, недалеко от поворота на Гвардейск - из-за сильного гололёда разбились не менее девяти автомобилей. По предварительным данным, жертв и серьёзно пострадавших нет. На трассе образовалась внушительная пробка. На месте работает полиция.

"Дорога - хоть на коньки вставай, - пишут очевидцы массового ДТП. - Спасибо Росавтодору за содержание федеральной трассы. Кто же мог знать, что подморозит?"

ИСТОЧНИК KP.RU