Власти уверяют, что дороги в Калининградской области обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме
Дорожные службы в Калининградской области перевели в круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что на обработке дорог против гололеда задействованы 92 комбинированные машины.
«Дороги мы посыпаем круглосуточно. Провели обработку днем, но пошел мокрый снег, который практически смыл песко-соляную смесь, нанесенную на дороги. Прогноз погоды показал снижение температуры, а это значит, будет гололед. Мы сразу же вывели на посыпку дорог большую часть техники, используем как песок, так и соль», - прокомментировал сложившуюся ситуацию замдиректора Управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.
Напомним, накануне вечером из-за гололеда в Калининградской области произошло много ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU