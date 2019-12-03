2019-12-03T10:45:12+03:00
Общество

Власти уверяют, что дороги в Калининградской области обрабатывают от гололеда в круглосуточном режиме

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Дорожные службы в Калининградской области перевели в круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что на обработке дорог против гололеда задействованы 92 комбинированные машины.

«Дороги мы посыпаем круглосуточно. Провели обработку днем, но пошел мокрый снег, который практически смыл песко-соляную смесь, нанесенную на дороги. Прогноз погоды показал снижение температуры, а это значит, будет гололед. Мы сразу же вывели на посыпку дорог большую часть техники, используем как песок, так и соль», - прокомментировал сложившуюся ситуацию замдиректора Управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

Напомним, накануне вечером из-за гололеда в Калининградской области произошло много ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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