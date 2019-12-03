2019-12-03T10:52:31+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник,3 декабря, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:00 не будет электричества на ул. Достоевского 6, 23 и на ул. Л. Толстого 18.

До 18:00 приостановлена подача электроэнергии по адресам:

ул. Тельмана 22,23,25,26,27,28,29, 30,32,33,34,34а,35,35а,36,36а,39,40

ул. Лермонтова 1,1а,2а,3,4,4а,6,7,8,8а, 9,10, 11-13,12,14,14а,15,16,17,18, 18а, 19,20, 21,29

ул. Тургенева 22а,29 (центр реабилитации детей с ограниченными возможностями),35,35а,35б,37,39а,

ул. Ленинградская 16,19,19а,22а,23,23а, 25-25а,26,28,30,31,32,33,34,35,38

ул. Гоголя 17.

Холодное водоснабжение приостановлено до 12:00 воды ул. Жиленкова 6б, до 16:00 – на ул. Лукашова 9б; ул. Гагарина 55б,111,113, до 17:00 – на ул. Тенистая аллея 21,21а,21б,216,23,25,26а,27,28-30, 31,31а,32,34,35,36,37,37а,37б, 38(нач.шк.№19)39,41,50в.

ИСТОЧНИК KP.RU

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