2019-12-03T11:01:27+03:00
Происшествия

В Калининграде на улице Гагарина горел фитнес-клуб

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в понедельник вечером в Калининграде на улице Гагарина. В 19:30 поступило сообщение о том, что горит фитнес-клуб, расположенный в цокольном этаже одного из высотных домов. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, горела деревянная обшивка парной в помещении сауны фитнес-клуба.

Полностью ликвидировать пламя удалось спустя час. Никто из людей не пострадал, эвакуации посетителей клубы и жильцов многоквартирного дома не потребовалось.

Всего в тушении пожара принимали участие 13 человек, было задействовано три единицы техники. Причины пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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