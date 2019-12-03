В Калининграде на улице Гагарина горел фитнес-клуб

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-03T11:01:27+03:00

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Пожар случился в понедельник вечером в Калининграде на улице Гагарина. В 19:30 поступило сообщение о том, что горит фитнес-клуб, расположенный в цокольном этаже одного из высотных домов. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, горела деревянная обшивка парной в помещении сауны фитнес-клуба.

Полностью ликвидировать пламя удалось спустя час. Никто из людей не пострадал, эвакуации посетителей клубы и жильцов многоквартирного дома не потребовалось.

Всего в тушении пожара принимали участие 13 человек, было задействовано три единицы техники. Причины пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU