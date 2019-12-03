2019-12-03T11:51:40+03:00
Общество

Алиханов: Продажа пива поднимет шансы на выход стадиона «Калининград» на самоокупаемость

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Продажа пива существенно поднимет шансы стадиона «Калининград» на самоокупаемость. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«На самом деле радостная новость – это возвращение пива на стадионы. Во время Госсовета к нам приезжал помощник президента Игорь Левитин, мы ему сказали, что это замечательный законопроект, но там упущение – написано только про РПЛ. А у нас команда играет в ФНЛ. Мы сказали: «Игорь Евгеньевич, как-то странно получается». Он себе пометил. Я очень надеюсь, что и на ФНЛ это тоже распространят, это существенно поднимет шансы на выход стадиона на самоокупаемость. Это хорошая новость», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Алиханов добавил, что на самоокупаемость стадиона также должны повлиять «усилия команды, наших коммерческих служб, привлечение концертов».

«Уже есть планы, но не буду сейчас все раскрывать», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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