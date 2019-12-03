Пьяный калининградец разгромил ночной клуб

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-03T11:51:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдых калининградца в ночном клубе закончился задержанием. Инцидент случился в одном из развлекательных заведений на улице Черняховского.

Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения в ночном клубе, начал вести себя несдержанно и шумно. На замечания хулиган на это отреагировал неадекватно и начал разбивать имущество клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Что именно разгромил буян, не уточняется.

Работники учреждения нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего к клубу подъехали сотрудники Росгвардии.

40-летнего мужчину задержал наряд вневедомственной охраны. Злоумышленника передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU