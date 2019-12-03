Пьяный калининградец разгромил ночной клуб
Отдых калининградца в ночном клубе закончился задержанием. Инцидент случился в одном из развлекательных заведений на улице Черняховского.
Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения в ночном клубе, начал вести себя несдержанно и шумно. На замечания хулиган на это отреагировал неадекватно и начал разбивать имущество клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Что именно разгромил буян, не уточняется.
Работники учреждения нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего к клубу подъехали сотрудники Росгвардии.
40-летнего мужчину задержал наряд вневедомственной охраны. Злоумышленника передали полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU