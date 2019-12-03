В калининградском правительстве сообщили, что обстановка на дорогах сложная

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-03T12:00:25+03:00

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Обстановка на дорогах в Калининградской области из-за гололеда сложная, дорожники делают все возможное для предотвращения аварий. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

«Хочу обратиться к автомобилистам. Будьте предельно внимательны на дорогах, не превышайте допустимый скоростной режим. Также необходимо произвести сезонную замену резины на ваших автомобилях», - сказала министр.

В управлении дорожного хозяйства Калининградской области заявили, что накануне вечером 92 комбинированные машины были задействованы на обработке дорог против гололеда.

«Региональная диспетчерская служба постоянно отслеживает ситуацию на дорогах, координируя работу дорожно-эксплуатационных предприятий. По-прежнему работает система «Автограф», при помощи которой можно проводить мониторинг, на каких дорогах какие работы выполняет дорожная техника», - сообщает пресс-службе регионального правительства.

По предварительным данным регионального управления ГИБДД, гололед стал причиной как минимум трех аварий, в одном из ДТП есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU