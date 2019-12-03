В массовом ДТП на трассе Калининград-Нестеров пострадала женщина

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-03T12:12:08+03:00

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В массовом ДТП на федеральной трассе Калининград-Нестеров пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Четыре аварии с участием 8 автомобилей произошли в Гвардейском районе. В одно из ДТП водитель «Газели» превысил скорость и врезался в отбойник. После этого автомобиль врезался в «Ниссан», который следовал в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получила 46-летняя пассажирка «Ниссана». По предварительным данным причиной дорожных аварий стало несоблюдение водителями скоростного режима при неблагоприятных погодных условиях и безопасной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU